SON DAKİKA | Trabzonspor, John Obi Mikel’in sözleşmesini feshetti!

Trabzonspor’da forma giyen ve corona virüsü salgını nedeniyle futbol oynamak istemediğini açıklayan John Obi Mikel’in bordo mavili ekiple olan sözleşmesi feshedildi.

Ligin devam etmesine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösteren Mikel, “Hayatta futboldan daha fazlası var. Kendimi rahat hissetmiyorum ve bu durumda futbol oynamak istemiyorum.Bu kritik zamanda herkes aileleri ve sevdikleriyle evde olmalı. Dünya bu kadar çalkantılı bir dönemle karşı karşıya olduğu için sezon iptal edilmeli” ifadelerini kullanmıştı.

“OBİ MİKEL’İN AÇIKLAMASI KULÜBÜ BAĞLAMAZ”

Galatasaray’ın Kolombiyalı yıldızı Falcao da Mikel’in paylaşımına yaptığı yorumla destek verirken Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir şu ifadeleri kullanmıştı:

“Obi Mikel’in kendi yaptığı bireysel açıklamadır. Bu açıklama ne kulübü ne takımı bağlar. Kafasının karışık olduğu futbolla ilgili farklı problemleri olduğunu söyledi. Biz de saygı duyduk, yapacak bir şey yok. Bazen elimizde olmayan sebeplerden bizim haberimiz olmadan açıklama yapıyorlar. Kulübün disiplin talimatı var, yönetim kurulunun tasarrufta bulunacağını düşünüyorum”

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Yaşananların ardından KAP’a bildirimde bulunan Trabzonspor, Obi Mikel’in sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucunda feshedildiğini duyurdu.

32 yaşındaki orta saha oyuncusu sezon başında bonservis bedeli ödenmeden transfer edilmişti. Trabzonspor formasıyla bu sezon 27 maça çıkan defansif orta saha gol ya da asist yapamadı.

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