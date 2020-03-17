Son dakika | Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’ne erteleme kararı

UEFA, koronavirüs tehditi nedeniyle ara verilen Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi için kararını verdi… Avrupa Futbol Federasyonları Birliği, son 16 turunda kalan Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nin “corona virüs tehdidi sona erene kadar” askıya alındığını duyurdu.

UEFA’nın verdiği kararın ardından, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde kalan maçların ne zaman oynanacağı belirsizliğini koruyor.

TAKVİMİ BELİRLEMEK İÇİN ÇALIŞACAKLAR

Öte yandan UEFA, iki farklı çalışma grubu da oluşturdu. Bir grupta UEFA’dan iki temsilci ve Avrupa Kulüpler Birliği’nden iki temsilci, takvimi belirlemek için çalışacakken, diğer grup ise alınan karar sonrasında ekonomik sonuçları ele alacak.

İLGİLİ HABER UEFA EURO 2020 kararını açıkladı!