SON DAKİKA | Juventus açıkladı: Matuidi’nin corona testi pozitif!

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve özellikle İtalya’yı sarsan ‘corona virüsü’ futbolcuları da kıskacına almış durumda. Juventus Kulübü, Daniel Rugani’nin ardından Blaise Matuidi’nin test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.

Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 11 Mart Çarşamba gününden beri evinde izole halde tutulan Fransız orta saha oyuncusu Matuidi’nin durumunun iyi olduğu ve hastalığa dair herhangi bir semptom taşımadığı belirtildi.

İtalyan ekibi geçtiğimiz hafta tecrübeli savunmacı Rugani’nin test sonuçlarının da pozitif çıktığını açıklamıştı.

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