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Sözcü

SON DAKİKA | Juventus açıkladı: Matuidi’nin corona testi pozitif!

İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta savunma oyuncusu Daniel Rugani'nin ardından Fransız orta saha Blaise Matuidi'nin de corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı.

SKOR DIŞ HABER
21:43 -
Haberler Futbol

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve özellikle İtalya’yı sarsan ‘corona virüsü’ futbolcuları da kıskacına almış durumda. Juventus Kulübü, Daniel Rugani’nin ardından Blaise Matuidi’nin test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.

Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 11 Mart Çarşamba gününden beri evinde izole halde tutulan Fransız orta saha oyuncusu Matuidi’nin durumunun iyi olduğu ve hastalığa dair herhangi bir semptom taşımadığı belirtildi.

İtalyan ekibi geçtiğimiz hafta tecrübeli savunmacı Rugani’nin test sonuçlarının da pozitif çıktığını açıklamıştı.

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Blaise Matuidi Corona juventus
Son güncelleme: 21:48 17.03.2020