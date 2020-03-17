Servet Yardımcı’dan Fatih Terim’e cevap: ‘Müsaade etsin’

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Servet Yardımcı, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in Beşiktaş derbisinden sonra yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in Beşiktaş müsabakasının ardından düzenlediği basın toplantısına kendisine gönderme yapmasına değinen Yardımcı, şu ifadeleri kullandı:

“Fatih hocanın, -kendisi açık konuşmamakla birlikte- kastettiği başkan vekili benim. Kimi kastettiğini bilen iyi biliyor. Kendisi de müsaade etsin, UEFA ile olan görüşmelerde yönetim kurulu üyesi olarak bizim toplantılarımızı konferans yönetimiyle mi, buluşarak mı yaparız, buna biz karar verelim. Şahsım olarak hem tecrübem, hem de aklım var. Biz 2 hafta önce Amsterdam´da bir toplantı yaptık. Bu olağanüstü bir durum. Bugün UEFA hem Avrupa Kulüpler Birliği ile, hem Avrupa Ligler Birliği ile hem federasyonlar ile konferans yöntemiyle toplantı yaptı. Ayrıca biz yönetim kurulu olarak toplantı yaptık. Hızlı hareket etmenin yolu buydu. Bunları bilecek kadar hem tecrübem, hem de aklım var. Nasıl çalıştığımı bilen de çok iyi biliyor.”

Beşiktaş derbisinin ardından ligin ertelenmemesi hakkında eleştirilerde bulunan Terim, “Madem ligleri ertelemiyorsunuz o zaman sen niye salı günkü UEFA toplantısına gitmiyorsun, telekonferansla buradan katılacaksın” ifadelerini kullanmıştı.

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“HERKESTEN TAM DESTEK VAR”

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’in FIFA ve CONMEBOL yetkilileriyle görüştüğünün altını çizen Yardımcı, “Sayın Ceferin bugünkü toplantıda düşüncelerini iletti. EURO 2020’nin önümüzdeki yıla sarkmasıyla ilgili kendisi FIFA ve CONMEBOL ile konuştu. Haziran ayında Copa America da olacaktı, onlar da ertelediler. Herkesten tam destek var. UEFA’nın alacağı kararlarla ilgili, tüm gelişmelerde tüm futbol paydaşları birlikte hareket etmektedir. Futbolun gücünün ne kadar önemli olduğunu Aleksander Ceferin bizlere de iletmiş durumda” diyerek sözlerini noktaladı.