Sadece bedenler sahada

Maça çıkmayan basketbolcu bile oldu. Bu, işin psikolojik yanı. Ekonomi tarafı ne olacak? Ödemeler, hasılat, sponsor…

DÜNYA zor günler yaşıyor. Sokakta veya kapalı, kalabalık alanlarda biri öksürse ya da hapşırsa “Aman ha!” deyip, elimizi yıkayıp, bulabildiğimiz kolonyaya saldırıyoruz. Mesela ben, son derbiyi anlatmaya gittim. İnsanlar birbirlerine uzak kalmaya çalışıyor haklı olarak. Asansörün düğmesine bastıktan sonra elimi yüzüme götürmeyip hemen yıkadım.

Zor yahu, zor. Fakat mecburuz tedbire. Sporcuların, özellikle yabancı olanların sosyal medya paylaşımlarına baktım. Maalesef bedenleri sahada, kafaları yakın çevrelerinde. Bu yüzden maça çıkmayan basketbolcu bile oldu geçen hafta. Bu, işin psikolojik yanı. Ekonomi tarafı ne olacak peki? Dünya genelinden bahsediyorum. Maç başı ödemeler, primler, hasılat, sponsor gelirleri. Düşünüyorum, işin içinden çıkamıyorum!