Real Madrid’in yıldızı Kroos karantina günlerini anlattı

İspanyol devi Real Madrid, corona virüsü tehdidi nedeniyle tüm sporcuları karantinaya aldı. Real Madrid yönetimi, futbol ve basketbol takımı sporcularının evlerinden dışarı çıkmamasını istedi. Real Madrid’in Alman yıldızı Toni Kroos, ülkesinde yayınlanan talk-şov programı Late Night Berlin’e karantina günlerini anlattı.

Evde canının sıkılmadığını söyleyen Toni Kroos, “Üç çocuklu bir babanın sıkılması pek kolay değil… Ama asıl önemli olan ailemden hiç kimsenin corona virüsüne yakalanmamış olması…” dedi.

Karantina için evine neler aldığı şeklindeki soruya Toni Kroos, “Evim tuvalet kağıdı dolu” şeklinde esprili bir yanıt verdi.

Avrupa Şampiyonası için düşüncelerini de anlatan Toni Kroos “Asıl önemli olan bu corona virüsü salgınından biran önce kurtulmak. Corona virüsü tehdidi sona erdikten sonra her şey normale dönecektir” ifadelerini kullandı.