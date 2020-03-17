Mert Hakan Yandaş’tan TFF’ye tepki: ‘Çünkü bizim ailemiz yok’

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, UEFA ile yapılan toplantının ardından Süper Lig maçlarının ertelenmeyeceğini duyururken, bu açıklamanın ardından ilk tepki Sivassporlu futbolcu Mert Hakan Yandaş’tan geldi.

Özdemir, ertelemenin planlarında olmadığını ve maçların Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz şekilde planlandığı gibi oynanacağını ifade etti.

Twitter hesabından paylaşım yapan Mert Hakan Yandaş, “#OynaDevam” etiketiyle yaptığı paylaşımında “Çünkü bizim bir ailemiz yok” ifadelerini kullandı.

25 yaşındaki futbolcunun bu paylaşımı binlerce beğeni alırken sosyal medyada ise destek mesajları yağdı;

#oynadevam çünkü bizim bir ailemiz yok — Mhy8 (@Merthakanyandas) March 17, 2020

“LİGİ DEVAM ETTİRME BÜYÜK BİR RİSK”

Öte yandan Yeni Malatyaspor kalecisi Fabian Farnolle de verilen karara tepki gösterdi. Tecrübeli file bekçisi, “Ligi devam ettirmek büyük bir risk. Lütfen bizi ve ailemizi koruyun” ifadelerini kullandı.

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