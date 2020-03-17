Lucas Biglia’dan corona virüsü itirafı

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan corona virüsünden en çok etkilenen ülkelerden biri de İtalya oldu. Kariyerine İtalya Serie A’da devam eden Arjantinli yıldız futbolcu Lucas Biglia, CNN’e yaptığı açıklamada İtalya’da corona virüsüne zamanında gereken önem verilmediğini söyledi.

Dünyada kırmızı alarma neden olan corona virüsünün yayılmasında önlem alınmamasının büyük rol oynadığını belirten Lucas Biglia, kurallara uyulmadığını açıkladı. İtalya’da corona virüsünün hafife alındığını belirten 34 yaşındaki futbolcu “İtalya’da corona virüsünü maalesef hafife aldılar. Yeterince ciddiye alınmadı. Kimse kurallara uymadı. Futbol tüm dünyada ilgi çeken bir spor ancak şimdi daha önemli öncelikler var. Oyuncular futbolun durdurulması için baskı yapmalı” ifadelerini kullandı.

“İNSANLAR SADECE CORONA VİRÜSÜ NEDENİYLE ÖLMÜYOR”

İnsanların gerekli tedavileri alamadığının da altını çizen Lucas Biglia “Corona virüsü nedeniyle doktorların aşırı yoğun çalışma temposuna girdiği bir dönemdeyiz. İnsanlar sadece corona virüsü nedeniyle ölmüyor. Diğer hastalıklarda da yeterli tedavi alamadıkları için de hayatlarını kaybedenler var” şeklinde konuştu.

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