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Japonya Futbol Federasyonu Başkanı corona virüse yakalandı

Kozo Tashima'nın corona virüse yakalandığı açıklandı.

SKOR DIŞ HABER
13:53 -
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Japonya Futbol Federasyonu Başkanı corona virüse yakalandı

Japonya Futbol Federasyonu Başkanı Kozo Tashima’ya corona virüsü teşhisi kondu. Eski futbolcu Tashima, Nisan 2019’da FIFA yönetim kuruluna tekrar seçilmişti. Ayrıca Japonya’nın olimpiyat komitesi asbaşkanlığı görevinde bulunuyordu.

Tashima Şubat sonundan Mart başına kadar sırasıyla İngiltere, Hollanda ve Amerika’yı ziyaret etmişti. Bu süreçte bazı dostluk maçları ve 2023 Kadınlar Futbol Dünya Şampiyonası toplantılarına katılmıştı.

Daha önce Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı Aleksandar Vucic ve İsviçre Futbol Federasyonu Başkanı Dominique Blanc da corona virüsü teşhisi konmuştu.

Corona Japonya Futbol Federasyonu Kozo Tashima
Son güncelleme: 13:58 17.03.2020