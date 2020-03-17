İsrail Basketbol Ligi, corona virüs nedeniyle askıya alındı

Corona virüs ile ilgili yapılan ikinci toplantının ardından İsrail Ligi bir sonraki duyuruya kadar sezonunu askıya almaya karar verdi.

İşte İsrail Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklama…

“Dünya çapındaki koronavirüs salgını nedeniyle, Sağlık Bakanlığı’ndan tam maçları ve idmanları önleyen açık talimatlar karşısında ve Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve diğerlerinin üst düzey yetkilileri ile görüştükten sonra, Basketbol Premier Ligi yöneticisi, Premier Lig basketbol etkinliklerinin bugünden itibaren askıya alındığını duyurdu.

Hapoel Tel Aviv’in kaptanı Tomer Ginat’ın, daha önce açıklandığı gibi, onaylanmış bir hastayla daha önce teması nedeniyle 14 gün boyunca karantina altında olduğu düşünüldüğünde, zaten bu durum belliydi.

Sport5’e göre Maccabi Tel Aviv ve Hapoel Jerusalem’in yabancı oyuncuları ülkeyi terk etmeye hazır ve evlerine döndüler.”