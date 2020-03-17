Hoffenheim Başkanı Dietmar Hopp’un şirketi corona virüsü için umut oldu

Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim’ın Başkanı Dietmar Hopp’un sahibi olduğu ilaç şirketi, corona virüsü aşısı için çalışmalara başladı. Almanya’daki hemen her takım taraftarının tepkili olduğu Hopp, şimdi tüm dünyayı saran corona virüsü için umut bağlanan kişi oldu. Hopp, Bundesliga’nın 24. haftasında Bayern Münih maçında taraftarlarının küfürlü protestolarına maruz kalmış, futbolcuların maçı bırakarak pas yapması gündem olmuştu.

Çin’de başlayan ve hızla dünyaya yayılan corona virüsü, binlerce insanın ölümüne neden oldu. Dünya Sağlık Örgütü, hemen hemen her ülkede görünen corona virüsünü, dünyayı etkileyen salgın hastalıklara verilen pandemi olarak nitelendirme kararı aldı. Aynı zamanda ilaç şirketi CureVac’ın da sahibi olan Hoffenheim Başkanı Dietmar Hopp, corona virüsü aşısı için çalışmalara başladıklarını açıkladı.

TRUMP’A SATMADI

Birçok takım taraftarı tarafından protesto edilen, Bundesliga’nın 24. haftasında Bayern Münih ile oynanan maçta Hoffenheim taraftarlarının küfürlü pankart açtığı Hopp’un şirketi, bir anda dünyanın haber beklediği isim oldu. Hopp’un ilaç şirketi, corona virüsü aşısı için yürüttüğü çalışmalarda büyük ilerleme kaydetti.

Hopp, corona virüsü aşısını tüm insanlık için üreteceklerini belirtirken “İnsanlara yardım etmek istiyoruz. Ancak bunu belirli ülkelerdeki insanlar için yapmayacağız. Tüm dünyaya yardımcı olacağız” dedi.

Hopp’un, corona virüsünün tedavisinde büyük yol kat eden şirketini satın almak isteyen ABD Başkanı Donald Trump’ın teklifini kabul etmediği iddia edildi. Alman Federal Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier de konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Aşı ABD’ye satılmayacak. Almanya satılık değildir” şeklinde konuştu.

ORTAĞI UMUT VERDİ

Şirketin önemli hissedarlarından Florian van der Muelbe de, corona virüsü aşısı çalışmaları hakkında verdiği bilgide “Corona virüsü için birçok aşıyı test etmeye başladık. Haziran ya da temmuz ayında corona virüsü aşısını bulmayı umuyoruz. Eğer yetkililerden gerekli izinleri alabilirsek, kısa süre içerisinde aşıyı insan üzerinde de denemeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı..

Böylece iki hafta önce kendi taraftarının küfürlü protestosuna maruz kalan Hopp, ilaç şirketi sayesinde dünyanın son dönemde yaşadığı en önemli küresel sağlık sıkıntılarından biri olan corona virüsünü bitirecek kişi olmaya yakın…

HOPP’A TEPKİNİN NEDENİ KULÜP YAPISI

Hoffenheim taraftarları, kulüp yapısını düzenleyen tüzüğe uymadığı için Başkan Hopp’a tepkili… Almanya’da 22 yıl önce alınan bir kararla, kulüpler bir yatırımcı tarafından finanse edilse de yüzde 51 hissenin üyelere ait olması gerekiyordu. Ancak daha sonra değiştirilen bu kararda “Eğer bir yatırımcı 20 yıl aralıksız bir kulübe destek verirse, kuralda değişikliğe gidilebilir” denildi.

Hopp da 20 yıl destek verdiği kulübün yüzde 51 hissesinden fazlasına sahip olunca, sermaye karşıtı taraftarların hedefi haline geldi.

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