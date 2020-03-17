Galatasaray’dan flaş corona virüsü kararı!

Galatasaray, corona virüse karşı alınan önlemlerini çoğalttı. Sarı-kırmızılı kulüp, birimlerinde bir çalışanı nöbetçi bırakarak, diğer görevlilerin işlerini evinden yürüteceklerini duyurdu. Aslan’ın sosyal medya hesabında da Galatasaray isminin yanına #EvindeKal hashtag’i eklendi.

Coronavirüs salgınının ülkemizde de tespit edilmesi üzerine harekete geçen kulübümüz, çalışanlarımızın sağlığını ön planda tutarak, her birimden nöbetçi kalmak kaydıyla tüm çalışanlarımızın yarından itibaren uzaktan çalışma düzenine geçmesini kararlaştırmıştır. #EvindeKal pic.twitter.com/7WBn6254Lf — Galatasaray SK – #EvindeKal (@GalatasaraySK) March 17, 2020

İLGİLİ HABER Derya Çayırgan ve Gizem Karadayı`dan corona virüs tepkisi!