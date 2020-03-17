Galatasaray’da Ömer Bayram ameliyat oldu

Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş ile sahasında karşılaşan Galatasaray’da Ömer Bayram operasyon geçirdi. Lens ile girdiği ikili mücadelede yer düşen Ömer’in sağ el 4. ve 5. tarak kemiğinde kırık olduğu belirtildi.

Galatasaray Kulübü’nden Ömer Bayram için yapılan açıklama şöyle;

“Profesyonel futbol takımı oyuncularımızdan Ömer Bayram, Süper Lig'de oynanan Beşiktaş maçında düşme sonucu sağ el 4. ve 5. tarak kemiğinde oluşan kırık nedeniyle bugün sponsor hastanelerimizden Ulus Liv Hospital'da başarılı bir operasyon geçirmiştir.

Kulüp doktorumuz Dr. Öğr. Üyesi Yener İnce tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrası oyuncumuzun tedavisi sağlık heyetimiz tarafından sürdürülecektir.”