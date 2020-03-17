Fenerbahçe’den Yalçın Koşukavak açıklaması: Bazı temaslarımız olmuştur

Fenerbahçe Kulübü, şu anda TFF 1. Lig ekiplerinden Altay’ı çalıştıran Yalçın Koşukavak ile görüşme gerçekleştirdiklerini ancak görüşmelerin sezon sonunda yeniden değerlendirilmek üzere noktalandığını açıkladı.

Ersun Yanal’ın ayrılığı sonrasında teknik direktör arayışındaki Fenerbahçe’nin Koşukavak hakkındaki açıklaması şöyle;

“Son birkaç gündür futbol gündeminde yer alan Altay Kulübü teknik direktörü Sayın Yalçın Koşukavak ile anlaştığımıza dair çıkan haberlere ilişkin açıklama yapma gerekliliği doğmuştur.

Altay Kulübü'nün bilgisi dahilinde Sayın Yalçın Koşukavak ile gelecek dönemler için futbol yapılanmamız kapsamında birlikte çalışabilme ihtimalimiz üzerine bazı temaslarımız olmuştur.

Bu temaslarımız, futbol şubemizin yapılandırılması kapsamında, oluşturmak istediğimiz kültürün geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanması, bu doğrultuda bir ortak aklın belirlenmesi, altyapı ile A takım arasındaki ilişkinin daha genişletilmesi, genç futbolcularımızın gelişimi gibi konularda belli bir sistematik çerçeve oluşturulması amacıyla yapılan görüşmelerdir.

Ancak bugün itibariyle gelinen noktada Sayın Yalçın Koşukavak ile yaptığımız görüşmeler sezon sonu yeniden değerlendirilmek üzere sonlandırılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ”