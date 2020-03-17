Eliaquim Mangala corona virüsüne yakalandığı andaki duygularını paylaştı

İspanya La Liga ekiplerinden Valencia’da, futbolcuların yüzde 35’inde corona virüsü tespit edildi. Bu futbolcular arasında yer alan Fransız stoper Eliaquim Mangala, doktorun kendisine corona virüsünün pozitif çıktığı ilk söylediğinde hissettiklerini anlattı. Fransa’da yayın yapan L’Equipe’e ‘ konuşan Mangala “Doktor ilk söylediğinde şaka yapıyor sandım” dedi.

Takım halinde corona virüsü testine girdiklerini belirten Eliaquim Mangala “Bende hiçbir belirti yoktu. Her zamanki gibiydim. Doktor bana corona virüsü testimin pozitif çıktığını söylediğinde inanmadım. Önce şaka zannettim. Ama sonra 15 gün karantina altına alınacağımı öğrenince ciddi olduğunu anladım. Çocuklarımdan uzak kalacağım aklıma geldi” dedi.

Evde kendisini karantinaya aldığını belirten Mangala “Bu konuda şanslıyım. Evimde kendimi herkesten izole edebileceğim bir alanım var. Bir odada tek başıma kalıyorum. Ailemden kimseyle görüşmüyorum. Virüsün bana hiçbir etkisi yok. Günlük hayatımı etkilemiyor” ifadelerini kullandı.

“GÜNLÜK HAYATIMI ETKİLEMİYOR”

Karantina günlerinde yaptıklarından da bahseden Mangala “Maske takarak bahçede antrenmanlarıma devam ediyorum. Daha sonra belgesel, film ve dizi izliyorum. Bilgisayar oyunu oynuyorum. Biraz da kitap okuyorum” şeklinde konuştu.

Futbola Standart Liege’de başlayan Mangala, 2011 yılında 6.75 milyon Euro karşılığında Porto’ya transfer olmuştu. Porto’da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Fransız futbolcu, 45 milyon Euro bonservis bedeliyle 2014 yılında Manchester City’nin yolunu tutmuştu. Premier Lig’de bekleneni veremeyen Mangala, Valencia ve Everto’da kiralık oynadıktan sonra 2019 yılında bedelsiz olarak Valencia’ya imza atmıştı.

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