Dünyanın gözü UEFA toplantısına çevrildi! 55 ülke katılacak…

UEFA’nın ülke federasyonlarıyla yapacağı toplantıda Euro 2020’nin belirlenen tarihte düzenlenip düzenlenmeyeceğine ilişkin kararın çıkması bekleniyor.

TÜRKİYE’DEN SERVET YARDIMCI KATILACAK

TFF’yi temsilen Başkanvekili Servet Yardımcı’nın katılacağı toplantıda çıkacak kararların iptal edilen, seyircisiz oynanma kararı alınan ve erteleme süresinin belirleneceği tüm ligler için belirleyici olacağı konuşuluyor.

28 ULUSAL LİG DURDU!

Son olarak Brezilya ve Meksika liglerinin de askıya alındığının açıklanmasının ardından faaliyetleri durdurulan 28 ulusal ligin akıbeti merak konusu olmuştu.

EURO2020 VİRÜSÜ DAHA ÇOK YAYABİLİR

Türkiye’nin de yer alacağı Euro 2020’de maçların 12 farklı ülkede oynanacak olması virüsün kitleler arasındaki dolaşımını küresel anlamda daha da yayılmasını sağlayabileceği uzmanlar tarafından aktarılıyor.

EN AZ 2 HAFTA İDMAN GEREKİYOR

Futbol otoritelerine göre koronavirüsün yayılma önlemleri çerçevesinde askıya alınan liglerde yeniden sahalara dönüşün gerçekleşebilmesi için futbolcuların eski formlarına kavuşması, bunun için de en az 2 hafta takım idmanı yapılması gerektiği belirtiliyor. Dünya genelinde iptal edilen liglerde Mart ayının sonuna kadar herhangi bir ligde yeniden oynanma kararı çıkması beklenmezken yaşanan kulüplerin yaşadığı maddi kayıplar sebebiyle liglerin bu sezon içerisinde bir şekilde tamamlamanın yolları aranıyor.

TÜRKİYE İÇİN DE YENİ KARAR ÇIKABİLİR

Avrupa’da yaygın görüş olarak kalan haftaların Haziran ayına kaydırılması ve 3 günde 1 maçların oynanarak açığın kapatılıp kapatılamayacağı tartışılıyor. Virüsün Türkiye’deki yayılma hızı ve kontrol altına alınıp alınmama durumuna göre ise maçların oynanması konusunda yeni bir karar çıkabileceği belirtiliyor.

İTALYA “NİSAN’DA MÜMKÜN DEĞİL” DİYOR

Koronavirüsün en çok etkilendiği ülkelerin başında gelen İtalya’da Futbolcular Birliği Başkanı Damiano Tommasi, liglerin başlama tarihinin kesinlikle Nisan ayında olamayacağını, Mayıs veya Haziran ayı için görüşmelerin devam edebileceğini açıkladı.

FIFA NE DİYOR?

Dünyada futbolun patronu olan çatı kuruluş FIFA’dan yapılan açıklamada Mart – Nisan aylarında oynanması planlanan tüm uluslararası maçların ertelenmesinin yerinde olacağını, maçların hem sporcular, hem de halk için daha güvenli bir zamana ertelenebileceğini tüm dünya federasyonlarına ‘tavsiye’ ettiklerini duyurmuştu.

TÜM SPORLARIN YILDIZLARI YARDIM EDİYOR

Öte yandan dünyayı etkileyen virüsün yaralarını sarabilmek için tüm spor dallarının tanınmış isimleri, yaptıkları bağış ve yardımlarla hem tedavilerin aksamamasını sağlamaya, hem de virüs nedeniyle mağduriyet yaşayan insanlara yardım eli uzatmayı ihmal etmiyor.