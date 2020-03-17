Derya Çayırgan ve Gizem Karadayı’dan corona virüs tepkisi!

Türkiye’yi ve dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle sporcular da tedirginlik yaşamaya devam ediyor. Spor müsabakalarının ve liglerin ertelenip ertelenmeyeceği tartışmaları devam ederken Galatasaray Voleybol Takımı’nın iki önemli ismi Twitter’dan bir açıklama yaptı.

‘DALGA MI GEÇİYORSUNUZ? ACİL AÇIKLAMA BEKLİYORUZ!’

Sarı kırmızılı takımın formasını giyen Gizem Karadayı yaptığı açıklamada: ”Tehlikenin farkında değiliz sanırım.#EvdeKal #Sosyalmesafe diyoruz. Her gün en az 30-40 kişi aynı salonda yakın temas halindeyiz. Dalgamı geçiyorsunuz bizimle? Acil açıklama bekliyoruz artık. Önlem almak için sporculardan birine virüs bulaşmasını mı bekliyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

Karadayı’nın takım arkadaşı Derya Çayırgan da bir tweet atarak tepkisini dile getirdi. ”Avrupa ülkelerinde insanların sokağa çıkması bile yasaklanırken, biz maçlara,antrenmanlara devam ediyoruz. Ders alınması için salgının yaygınlaşmasını ve arda arda ölümlerin gelmesini mi bekleyeceğiz?” ifadelerini kullanarak liglerin tatil edilmesini istedi.