Corona virüsü Abramovich’e servet kaybettirdi

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü, spor müsabakaları kadar takım sahiplerini de etkiledi. The Moscow Times’ta yer alan habere göre Chelsea’yi 2003 yılında satın alan Rus milyarder Roman Abramovich’in, corona virüsü nedeniyle 2 milyar 600 milyon Euro zarar ettiği öğrenildi. Bu yıl uğradığı akıl almaz kayba rağmen Roman Abramovich’in servetinin hala 12 milyar Euro olduğu belirtildi.

Abramovich’in yaşadığı zararın corona virüsünün borsalarda yarattığı çöküntü nedeniyle olduğu haberde yer aldı. Abramovich dışında tüm Rus iş insanlarının kaybının ise 55 milyar Euro’yu bulduğu öğrenildi.

İngiltere ile vize problemi yaşayan ve ülkeye alınmayan Roman Abramovich, bu nedenle Chelsea için yapmak istediği 550 milyon Euro’luk yeni stadyumun çalışmalarına da başlayamamıştı. Chelsea, Roman Abramovich takımı satın aldıktan sonra 5 Premier Lig, 1 Şampiyonlar Ligi, 5 Federasyon Kupası, 3 Lig Kupası ve 2 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.