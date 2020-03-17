Çin’de corona sonrası hayat normale dönüyor! Ligler başlıyor…

Çin’de hayat yavaş yavaş normale dönmeye başlıyor. Corona virüsünün dünyaya yayıldığı ülke olan Çin, futbol ve basketbol maçlarını başlatmak kararı aldı. Şu sıralar Avrupa’nın boğuştuğu virüsün ülkede etkisini kontrol altına alan Çin’de futbol maçları 18 Nisan’da başlayacak.

Birçok yabancı futbolcunun mücadele ettiği ligde yeni sezon Quindao Huang-Shijiazhuang Ever Bright maçıyla başlayacak. Çin Süper Ligi normalde Şubat ayının son haftasında başlaması gerekiyordu ancak virüs nedeniyle süresiz olarak ertelenmişti.

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BASKETBOL DA BAŞLIYOR

Çin Basketbol Ligi de futbol gibi Nisan ayının ortasında start alıyor. Virüs nedeniyle 2 Nisan’a ertelenen ancak karantina sürelerinin de eklenmesiyle 15 Nisan’a çekilen ligin başlama tarihi resmen açıklandı.

CBA, yaptığı açıklamada Çin takımlarıyla sözleşme altında olan oyuncular eğer lig başlamadan önce ülkeye gelmezse üç sezon boyunca Çin Ligi maçlarında oynayamayacak.