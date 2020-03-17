CHP’li Yıldırım Kaya: Futbolcuların canı yok mu?

Sözcü/İstanbul / CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, birçok ülkede Corona virüsü (Covid-19) sebebiyle lig maçlarının ertelenmesi kararı alınırken, Türkiye’de liglerin devam ettirilmesine tepki gösterdi.

‘HİÇ KİMSENİN BUNA HAKKI YOK’

Teknik direktörlerin ve futbolcuların da bu karara tepki gösterdiğini ifade eden Kaya, “Dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı tüm alanlarda önlem alırken; Cumhurbaşkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu profesyonel lig maçlarının/spor müsabakalarının seyircisiz oynanmasına karar verdi. Hiç kimse, kurum, kuruluş ve organizasyonun; İnsan sağlığını hiçe sayan, telafisi imkansız sonuçlar doğuracak kararlar alma ve uygulatma hakkı yoktur” dedi.

‘AKIL TUTULMASINDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR’

Yaptığı yazılı açıklamada, “Lig maçlarının oynatılması akıl tutulmasından başka bir şey değildir” diyen Kaya, “Futbolcuların canı yok mu? Onlara koronavirüs bulaşmaz mı? Onlar koronavirüs bulaştırmaz mı? Futbol maçlarının oynatılması için alınan kararların hiçbir haklı gerekçesi olamaz. İvedilikle iptal edilerek, tüm toplumu tehdit eden uygulamaya son verilmelidir” ifadesinde bulundu.

SORU ÖNERGESİ VERDİ

Söz konusu kararın tüm toplumu corona virüs tehdidine karşı açık hale getireceğini savunan Kaya, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanması için bir soru önergesi verdiğini açıkladı.