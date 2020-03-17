Chelsea’nin genç yıldızı Mason Mount’un karantinayı hiçe saydı

Chelsea’nin genç İngiliz yıldızı Mason Mount, karantina altında olması gerekmesine karşın milli takımdan arkadaşı Declan Rice ile halka açık ortamda futbol oynarken görüntülendi.

Mount’un Chelsea’den takım arkadaşı Callum Hudsun-Odoi, geçtiğimiz günlerde corona virüse yakalanmıştı. Bu sebeple tüm Chelsea kulübü çalışanları karantina altına alınmıştı.

Chelsea kulübü yönetiminin oyuncuya ceza vermesi bekleniyor. Ayrıca teknik direktör Frank Lampard’ın da oyuncuya çok sinirli.

Ada basına göre, Declan Rice’a herhangi bir yaptırım uygulanması beklenmiyor. Ancak oyuncuların futbol oynadığı açık sahaya 14 yaşındaki kızını getiren bir baba, “Futbolcuları arabalarından inerken kızım tanıdı. Tıbbi maskelerden takıyorlardı ancak salgını bulaştırmamak için yoksa tanınmamak için mi taktılar? Emin değilim. Mason’ın takım arkadaşı Callum’un corona virüse yakalandığı açıklanmıştı. Bu genç oyuncuların durumu ciddiye aldıklarını hiç sanmıyorum” diye konuştu.

Chelsea sözcüsü sorumluluklarının Mount’a hatırlattıklarını söylerken West Ham kanadı Rice’ın yanlış bir şey yapmadığını savunuyor. 21 yaşındaki iki oyuncunun da Gareth Southgate’in EURO 2020 İngiltere kadrosunda olması bekleniyordu.