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Sözcü

Beşiktaşlı yönetici Adnan Dalgakıran’dan Galatasaray’a gönderme

Derbide Protokol Tribünü’nde sarı-kırmızılı yönetimle karşılaşan Adnan Dalgakıran, “Eğer hazırsa 86-87 sezonunun şampiyonluk kupasını alalım” dedi.

SKOR ÖZEL | Ali Aydın
11:51 -
Haberler Beşiktaş
Beşiktaşlı yönetici Adnan Dalgakıran’dan Galatasaray’a gönderme

Teknik Direktör Mesut Bakkal'ın kitabında yazdığı 1986-87 sezonundaki doping ve teşvik primleriyle ilgili sözlerinin yankıları sürüyor. Beşiktaş Kulübü, resmi açıklama yaparak Galatasaray'ın şampiyonluğuyla sonuçlanan o sezondaki kupanın kendilerine verilmesi gerektiğini TFF'den talep etmişti. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde seyircisiz oynanan derbide bu konu Beşiktaşlı yönetici Adnan Dalgakıran tarafından bir kez daha gündeme getirildi.

KISA SÜRELİ SESSİZLİK

DALGAKIRAN, Protokol Tribünü'nde kendilerini karşılayan Galatasaray yönetimine selam verirken “Eğer hazırsa müzenizdeki 1986-1987 yılındaki şampiyonluk kupasını alalım” şeklinde esprili bir gönderme yaptı. Dalgakıran'ın bu sözleri ortamda kısa süreliğine sessizlik yaratırken soğuk rüzgârlar esti. Ardından her iki takımın yöneticileri karşılaşmayı izlemek için tribüne doğru hareket etti. Koronavirüs nedeniyle yöneticiler önlem amacıyla tokalaşmaktan kaçındı.