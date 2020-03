Berna Gözbaşı ve Bernard Mensah’tan ertelememe kararına tepki!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in Süper Lig maçlarının ertelenmeyeceğini açıklamasının ardından Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı’dan bir paylaşım geldi.

TFF’nin bu kararını eleştiren Gözbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın sonuna Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı etiketledi.

Türkiye’nin ilk kadın başkanı olan Gözbaşı, “İnsanlık ciddi bir süreçten geçiyor. Koronavirüs tehdidi çok ciddi aşamadayken çok sayıda ülkede olduğu gibi ülkemizde de maçların ertelenmesi gerektiği kanısındayım. #EvdeKal derken unutmayalım; futbolcusundan, top toplayıcı çocuğa kadar herkes can” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kayserispor’un yıldız futbolcusu Bernard Mensah da yaşananlara sosyal medyadan tepki gösterirken, “Bu hayatta en önemli şey yaşamdır. Çok ciddi bir şey ve hala ısrar ediyorlar. Gerçekten bizi önemsiyorlar mı?” paylaşımını yaptı.

Life is the most important thing on earth .. this is serious thing happening and they still insist to continue do they really care about us ?.

