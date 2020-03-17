Bekir Yılmaz kadro dışı bırakıldı! O hareket sonrası…

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, ligde pazar günü oynanan ve 1-1 sona eren maçta Osmanlıspor oyuncusu Jovan Blagojevic’e inanılmaz bir faul yaparak kırmızı kart gören Bekir Yılmaz’ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Osmanlıspor Kulübü ve Jovan Blagojevic’ten özür dilendi. Bekir Yılmaz’ın yapmış olduğu hareketin camia ve yönetim kurulunca tasvip edilmediği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Giresunspor Kulübü olarak önceliğimiz, fair play kurallarına uygun sportif başarıdır. Bu ilke ve duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğimizi, daima dik duruş sergileyeceğimizi tüm spor camiasına saygıyla sunarız. Oyuncumuz Bekir Yılmaz’ın, yönetim kurulumuzun aldığı kararla bu hareketinden dolayı süresiz olarak kadro dışı kalmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

Bekir Yılmaz, Osmanlıspor maçının 45+1. dakikasında Jovan Blagojevic’e yönelik sert müdahalesi sonrasında direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edilmişti.