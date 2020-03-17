2020 Copa America, 2021 senesine ertelendi

12 Haziran ile 12 Temmuz arasında oynanacak 2020 Copa America, corona virüs salgını sebebiyle 2021 senesine ertelendi.

Bu yaz düzenlenmesi planlanan organizasyona Arjantin ile Kolombiya ev sahipliği yapacaktı. Gün içerisinde EURO 2020’nin de 2021 senesine ertelendiği açıklanmıştı.

CONMEBOL’dan yapılan açıklamada, organizasyonun 11 Haziran – 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenleneceği kaydedildi. Copa America organizasyonu, CONMEBOL üyesi olan 12 ülke ve 2 davetli ülke arasında oynanıyor. Orta ve Kuzey America ülkeleri bu organizasyonda yer almıyor.

Öte yandan CONMEBOL’un açıklamasında, “Ayrıca UEFA yönetimi ve başkan Aleksander Ceferin’e, EURO 2020 ve Copa America’yı erteleme konusundaki koordineli karar için teşekkür ediyoruz” ifadeleri de yer aldı.

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