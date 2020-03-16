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Tokyo 2020 için kritik telekonferans çarşamba günü yapılacak

Fransız Millî Olimpiyat ve Spor Komitesi (CNOSF) Başkanı Denis Masseglia IOC'nin (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) çarşamba günü milli olimpiyat komiteleriyle erteleneceği yönünde söylentiler olan Tokyo 2020 hakkında bir telekonferans gerçekleştireceğini açıkladı.

SKOR DIŞ HABER
23:26 -
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Tokyo 2020 için kritik telekonferans çarşamba günü yapılacak

Fransız Millî Olimpiyat ve Spor Komitesi (CNOSF) Başkanı Denis Masseglia, Tokyo 2020 hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Masseglia, güncel durumu değerlendirirken Tokyo 2020’nin ertelenme ihtimalini de değerlendirdi.

CNOSF Başkanı, “Eğer mayıs sonuna kadar hala krizde olursak oyunların zamanında nasıl yapılacağını öngöremiyorum” dedi. Masseglia ayrıca, “(Mayıs ayının sonunda) virüsün zirve noktasını geçtiysek ve işler iyiye gidiyorsa da bu kez ertelenen olimpiyat elemelerinin nasıl yapılacağı sorusu yükselecek, en az kötü senaryoyu bulmaya çalışacağız” dedi.

Maaseglia ayrıca, IOC’nin (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) çarşamba günü milli olimpiyat komiteleriyle erteleneceği yönünde söylentiler olan Tokyo 2020 hakkında bir telekonferans gerçekleştireceğini açıkladı.

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