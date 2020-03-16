Tamer Tuna canlı yayında açıkladı: Türkiye’de yarından itibaren ligler ertelenecek

Süper Lig’in 26. haftasında corona virüsü tedbiri nedeniyle seyircisiz oynanacak maçta Sivasspor ile karşılaşacak olan Antalyaspor’da Teknik Direktör Tamer Tuna, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. beIN Sports’a konuşan Tamer Tuna, canlı yayında maçların yarından sonra erteleneceğini açıkladı.

Maçların seyircisiz oynanmaması gerektiğini belirten Tamer Tuna “Umarım daha sağlıklı kararlar alınır. Biz o sesi, o ruhu hissetmek istiyoruz. Taraftar içinde olmadığı sürece biz içinde olmak için çabalasak da bu heyecanı hissedemiyoruz” dedi.

Tamer Tuna, maçların yarından itibaren seyircisiz oynanacağını da belirtirken şunları söyledi:

“Futbolla ilgili kararları alırken bizim aramızdan lütfen birkaç kişiyi çağırsalardı. Biliyoruz ki Türkiye’de yarından itibaren ligler ertelenecek. Ben biliyorum. Oyuncularımıza söylemedik ancak durum böyle… Kararlar alınırken lütfen bize de sorun. Bilin kurulu, profesörler, tamam saygı duyuyoruz ama bizim de görüşümüze değer verin. Doğru tedbirler alındı. Alınan önlemlere saygı duyuyoruz.”

Geçtiğimiz haftalarda birçok futbolcunun grip nedeniyle maçlara çıkamadığını da hatırlatan Tamer Tuna “Bunu hemen corona virüsüne bağlamamak lazım ama korkular var. Antrenmanda bazen oyuncular yanımıza oturamıyor. Charles 2 hafta önce Brezilya’ya, Fransa’dan gitti. Karantinada kalacak. Oyuncunun yurt dışına gitmesi değil, geçen haftaya kadar ailelerinden birçoğu yanlarına geldi, gitti. Ne ile karşılaşacağımızı öngöremiyorum” dedi.