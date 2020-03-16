Taktik savaşının galibi çıkmadı

GALATASARAY ayağına gelen fırsatı resmen geri çevirdi. Trabzon-Başakşehir 1-1 berabere kalınca Galatasaray'ın şans ayağına kadar geldi ancak gerek moral motivasyon gerek form açısından iyi olmasına rağmen sonuca gidemedi. Galatasaray, ofans oyuncularının son vuruşlarından ses çıkmayınca sessiz geceden ancak 1 puan çıkarabildi.

BELHANDA ile maça başlıyorsan gününde olup olmadığını anlamak için 45 dakika yeter. Ben bu kadar maç seçen, ruhsuz bir futbolcu görmedim. Galatasaray, Beşiktaş karşısında ilk yarıda tek pozisyon bulunca, Fatih Terim de ligimizin asist kralı Ömer Bayram'ı oyuna alarak yanlıştan döndü. Sarı-kırmızılılar ne kadar coşkulu oynamak istese de evinde oynamanın avantajını seyircisiz oynanan maçta kullanamadı.

SERGEN Hoca, Galatasaray'ın oyun planını çözmüş ve kendisine göre bir taktik belirlemiş. Futbolu aklıyla oynayan Sergen Yalçın artık öğrencilerine aklıyla oynamayı da öğretmiş. İlk yarıda tamamen Galatasaray'ı durdurmak üzerine kurulu bir taktik, ardından da oyuncularının bireysel yeteneklerini kullanarak galip gelmek. Kontrollü oyun ile rakibine az pozisyon vererek formda Galatasaray karşısında Beşiktaş'ın ezeli rakip olduğunu göstermek!

HAKEM Abdulkadir Bitigen, maçın sonucuna etki edecek bir hata yapmadı.

TAKTİK savaşını kazanan çıkmadı ama Fatih Terim gibi büyük bir hocaya artık rakip olabilecek, camiasının kabul ettiği ve hatalarını tolere edebileceği bir hoca yetişiyor. Sergen Yalçın gelecekte çok büyük bir hoca olacağını gösterdi.