SON DAKİKA | Türkiye’de iki lig askıya alındı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF), artan corona virüsü tehdidi nedeniyle Türkiye Tekerlekli Basketbol ve Ampute Futbol Ligi maçlarının askıya alındığını açıkladı.

Federasyon, liglerin 1 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulduğunu duyurdu.

TBSEF’nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Artarak devam eden yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Federasyonumuz tarafından organize edilen ampute futbol ve tekerlekli sandalye basketbol lig müsabakaları, 16 Mart’tan itibaren 1 Nisan’a kadar durdurulmuştur.

Ayrıca, 1-5 Nisan tarihlerinde Antalya’da yapılması planlanan 2019-2020 Tekerlekli Sandalye Basketbol Şehit İlyas Kaya Sezonu 3. Lig Play-off müsabakaları da askıya alınmıştır.

1 Nisan sonrasında oynanması planlanan lig müsabakalarının durumu ise ilerleyen günlerde duyurulacaktır.”