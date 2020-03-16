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Sözcü

SON DAKİKA | Ömer Bayram’da kırık tespit edildi

Son dakika... Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Galatasaray Beşiktaş maçında sakatlanan Ömer Bayram'ın sağ elinde kırık tespit edildi.

09:10 -
Haberler Futbol
SON DAKİKA | Ömer Bayram’da kırık tespit edildi

Galatasaray Kulübü, Beşiktaş derbisinin ardından Ömer Bayram’la ilgili olarak açıklama yaptı. Sarı-kırmızılıların sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Ömer Bayram’ın sağ elinde kırık olduğu duyuruldu. İşte Galatasaray resmi internet sitesinden yapılan açıklama…

Oyuncumuz Ömer Bayram'ın Beşiktaş ile oynanan maç esnasında düşme sonucu sağ elinde kırık oluşmuş, oyuncumuz karşılaşmayı özel bandajla tamamlamıştır.

Ömer Bayram'ın karşılaşma sonrası yapılan tetkiklerinde sağ el 4. ve 5. metacarplarında (el tarak kemiği) kırık tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun önümüzdeki bir iki gün içinde operasyonu planlanacaktır.

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Son güncelleme: 09:40 16.03.2020