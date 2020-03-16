SON DAKİKA | Corona virüsü futbol dünyasından can aldı!

İspanya'da etkisini arttırarak devam ettiren corona virüsü nedeniyle futbol camiasından bir kişi hayatını kaybetti. İspanya’nın Malaga şehri takımlarından Atletico Portada Alta'nın 21 yaşındaki antrenörü Francisco Garcia'nın corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. 2017-2018 sezonunda Malaga ekibinde çalışmalara başlayan antrenör için kulüpten, “Hayatını kaybeden koçumuz Francisco Garcia’nın ailesine, arkadaşlarına ve yakın arkadaşlarına en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Sensiz ne yapacağız Francis? Şüphesiz seni sonsuza kadar unutmayacağız” açıklaması yapıldı.

Francisco Garcia’nin yakın zamanda kanser tedavisi de gördüğü öğrenildi.

“BÜYÜK ŞOK YAŞIYORUZ”

Atletico Portada Alta Başkanı Pepe Bueno, Francisco Garcia’nın hayatını kaybetmesi nedeniyle şok yaşadıklarını belirterek “Francisco lösemi hastasıydı. Corona virüsü ne yazık ki hastalığı ile birleşti ve Francisco’nun hayatını kaybetmesine neden oldu. Francisco çok genç yaşta hayata gözlerini yumdu. Büyük şok yaşıyoruz! Yaşadığımız bu duruma inanamıyoruz. O harika bir insan ve yetenekli bir antrenördü” ifadelerini kullandı.