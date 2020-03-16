Milan’ın kalecisi Asmir Begovic’ten ‘Corona’ sonrası için festival tavsiyesi…

Bonservisi Bournemouth’ta olan ve kiralık olarak Milan forması giyen Bosnalı kaleci Asmir Begovic, Corona virüsü nedeniyle oldukça zor günler geçiren ve neredeyse tüm ülkeyi karantinaya alan İtalya’da geçirdiği günler hakkında İngiliz basınına konuştu.

Milano’dan izlenimlerini aktaran Begovic, “Burası büyük bir şehir, ben de şehir merkezinde yaşıyorum ve görseniz film sanırsınız. ‘Durum filmlerdeki gibi’ diyorlar gerçekten öyle. İnsanlar durumun ne kadar vahim olduğunun farkında mı emin değilim” dedi.

32 yaşındaki deneyimli kaleci, “Başka kulüpleri görüyorsunuz, başka meslektaşlarınızın yakalandığını görüyorsunuz, kabus gibi ve elinizden sadece her şeyin normale dönmesi için duat etmek geliyor” diye konuştu.

‘HER ŞEY ÇOK HIZLI GELİŞTİ…’

“Her şey o kadar hızlı gelişti ki” diyen Begovic, “Oynayıp oynamayacağımız tartışılırken, seyircisiz ve iptal kararları adım adım çok hızlı geldi” ifadelerini kullandı ve ekledi: “Şu an alınan kararlar insanların uymak zorunda olduğu kararlar, bu kararlara uymak zorundayız bu kadar.”

Begovic ayrıca evde nasıl vakit geçirdiğini de aktardı: “Antrenman yapamamak çok garip. Başka şeyler yapmaya çalışıyorsunuz… Meşgul olmaya çalışıyorum, podcast kaydediyorum çok düşmemek için kafamı dolu tutuyorum ve sabırla her şeyin normale dönmesini bekliyorum.”

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Futbolun tamamen durmaya yaklaştığı bu sürecin ardından bir festival yapılması gerektiğini tavsiye eden Begovic şöyle dedi:

‘HER ŞEY BİTİNCE FUTBOL FESTİVALİ DÜZENLEMEK GEREK’

“Her şey bittikten sonra bir futbol festivali düzenlememiz gerek. Altı ya da yedi hafta üst üste maçlar olabilir.

Futbolun çok güçlü bir sesi var. Genel olarak spor günümüz dünyasında büyük bir güce sahip. İnsanları bir araya getirebiliyor. Bazen sorunlar da doğuruyor ancak böyle zor zamanlarda futbol gücünü pozitif bir hava yaratmak için kullanabilir.

İnsanların hayatına yeniden neşe getirebilir. Bu bir yaşam biçimi, insanlar futbolu seviyor ve bu gücü pozitif bir biçimde kullanmak çok iyi bir yol olur.”