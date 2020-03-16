MAÇ SONUCU | Eskişehirspor 1-4 Adana Demirspor

TFF 1. Lig’in 28. haftasında seyircisiz oynanan maçta Adana Demirspor, deplasmanda Eskişehirspor’u 4-1 mağlup etti. Eskişehirspor’da Kıvanç, Adana Demirspor’da ise Erkan Zengin, yaşadıkları gerginlik sonrası 62’de kırmızı kart gördü.

Adana Demirspor 45 puana yükseldi ve bu kritik galibiyetle 4. sıraya kadar çıktı. Puan silme cezaları nedeniyle 17 puanı bulunan Eskişehirspor ise son sırada yer alıyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

11’inci dakikada gelişen Adana Demirspor atağında, Erkan Zengin’in pasında topla buluşan Volkan Şen ceza sahası dışından sert vurdu ve top ağlara gitti: 0-1.

35’inci dakikada Mehmet Akyüz’ün ceza sahası içinden vuruşu yan direğe çarpıp ağlarla buluştu: 0-2.

49’uncu dakikada Bedirhan’n şutunda kaleciden dönen topu İbrahim Halil tamamladı: 1-2.

55’inci dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topa dokunan Tayyip Talha, takımının üçüncü golünü attı: 1-3.

57’nci dakikada Erkan Zengin’in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Hasan Kılıç topu ağlara gönderdi. 1-4.

Karşılaşma Adana Demirspor’un 4-1’lik galibiyeti ile bitti.

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STAT: Yeni Eskişehir

HAKEMLER: Bülent Birincioğlu, Muhammet Yumak, Burak Cansız

ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem – Mevlüt, Hasan Ulaş (Dk. 72 Berkay Tanır), Erdal, Bedirhan, Mehmet Feyzi, Furkan (Dk. 46 Metehan), İbrahim Halil (Dk. 80 Doğukan), Kıvanç, Alperen, Cemali

ADANA DEMİRSPOR: Muhammed – Tayyip Talha, Adil, Traore, Aias Aosman (Dk. 68 Vedat Bora), Tarık Çamdal (Dk. 76 Rassoul), Volkan Şen (Dk. 59 Berk), Mehmet Uslu, Hasan Kılıç, Mehmet Akyüz, Erkan Zengin

GOLLER: Dk. 49 İbrahim Halil (Eskişehirspor) – Dk. 11 Volkan Şen, Dk. 35 Mehmet Akyüz, Dk. 55 Tayyip Talha, Dk. 57 Hasan Kılıç (Adana Demirspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 62 Kıvanç (Eskişehirspor) – Dk. 62 Erkan Zengin (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR: Ekrem, Mehmet Feyzi, Kıvanç, Alperen, Erdal (Eskişehirspor) – Tarık Çamdal, Erkan Zengin, Hasan Kılıç (Adana Demirspor)