Karantinadaki Ronaldo Portekiz’de böyle görüntülendi!

İtalya’da yayılan corona virüs salgını nedeniyle Portekiz’e yerleşen Ronaldo kendisini karantinaya aldığı evde görüntülendi. Serie A’da seyircisiz oynanan Juventus İnter maçının ardından felç olan annesini ziyaret etmek için ülkesine giden Ronaldo salgın haberlerinin ardından İtalya’ya dönmedi.

Juventus’tan takım arkadaşı Rugani’nin corona testinin pozitif çıkması sonrası kulübe dönmeme kararı alan yıldız oyuncu ailesiyle birlikte eve kapandı.

PERDENİN ARASINDAN GÖRÜNTÜ VERDİ

Memleketi Madeira’da okyanus manzaralı evinde dış dünyayla bağlantısını kesen Ronaldo, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı açıklamayla bütün dünyayı bu salgına karşı dikkatli olmaya davet etmişti.

Daha önce kardeşiyle evinin terasında görüntülenen Portekizli yıldızın son olarak kendisini evin dışından çeken kameralara perdenin arkasından verdiği görüntü sosyal medyada paylaşıldı. Ronaldo’nun karantina hayatından gelen görüntüler özellikle Twitter’da günün en çok paylaşılan videoları arasına girdi.