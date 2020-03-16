İspanya Ligi’nin iptal edilmesi gündemde!

La Liga Başkanı Javier Tebas, corona virüsü tehlikesi nedeniyle İspanya’da 2019-2020 sezonunun önümüzdeki günlerde iptal olabileceğini açıkladı.

Javier Tebas’ın yaptığı açıklama şu şekilde;

“Tüm hafta sonu Avrupa kurumları İspanyol kulüp başkanları ile görüştüm. Önümüzde çok önemli bir hafta var. Bu hafta Avrupa’da çok önemli kararlar alınacak. İtalya ve Almanya ile bağlantı kurduk. Çok ciddi bir sağlık meselesi ile karşı karşıyayız. Sezonu şu anda bitirirsek bütçemizi gözden geçirmemiz gerekecek. Bu sezon ligi iptal etmemiz gündemde”