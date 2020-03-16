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Sözcü

İspanya Ligi’nin iptal edilmesi gündemde!

La Liga başkanı Javier Tebas, İspanyol Radyosu Cadena Cope'ye yaptığı açıklamalarda lige devam etmenin mali olarak zarara uğratacağı ve sağlık konusunda sorun yaratacağını açıkladı. İspanyol yönetici, La Liga'nın 2019-20 sezonunun sona erdirilebileceğini duyurdu.

12:01 -
Haberler Futbol
İspanya Ligi’nin iptal edilmesi gündemde!

La Liga Başkanı Javier Tebas, corona virüsü tehlikesi nedeniyle İspanya’da 2019-2020 sezonunun önümüzdeki günlerde iptal olabileceğini açıkladı.

Javier Tebas’ın yaptığı açıklama şu şekilde;

“Tüm hafta sonu Avrupa kurumları İspanyol kulüp başkanları ile görüştüm. Önümüzde çok önemli bir hafta var. Bu hafta Avrupa’da çok önemli kararlar alınacak. İtalya ve Almanya ile bağlantı kurduk. Çok ciddi bir sağlık meselesi ile karşı karşıyayız. Sezonu şu anda bitirirsek bütçemizi gözden geçirmemiz gerekecek. Bu sezon ligi iptal etmemiz gündemde”

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