Hayat mı futbol mu önemli?

Corona virüsü tehdidinin ardından Avrupa'daki tüm liglerin ertelenmesi, haklı olarak ülkemizdeki futbolcuları da tedirgin etmiş. Tüm dünya ve ülkemiz teyakkuz halindeyken, futbolun ne anlamı var! Sahaya çıkan futbolcunun kafasında eşi, çocukları, ailesi ve ülkesini tedirgin eden böyle uluslararası bir kriz yaşanırken üstüne bomboş tribünler önünde futbolcular ne verebilir ki! Futbolu bu kadar ciddiye almayın. Hayat futboldan çok daha önemli. Bunu artık anlayın. Evet ülkemizdeki vaka sayısı yok denecek kadar az ama risk almaya değer mi?

Mecburen maça dönelim… Tatsız, tuzsuz ve de ruhsuz bir maçı yazmak da kolay değil. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın Galatasaray'a karşı yaptırdığı tam saha pres ilk yarıda etkisini fazlasıyla gösterdi. Topla çıkmakta zorlanan sarı-kırmızılı takım çokça top kaybetti. Daha disiplinli ve ne yapmak istediğini bilen taraf Beşiktaş'tı. Fatih Terim ise Belhanda tercihiyle koca bir 45 dakikayı heba etti. Galatasaray'ın en çok asist yapan oyuncusu konumundaki Ömer Bayram ikinci yarıda Belhanda'nın yerine girince Galatasaray'ın oyun anlayışı da değişti. Ömer'in dinamizmi ve hızlı oynama isteği sonrasında, organize olmayan ancak daha etkili bir Galatasaray izledik. Sergen Yalçın'ın en büyük hatası çakılı oynama anlayışından vazgeçmeyişiydi. Galibiyete daha çok ihtiyacı olan Beşiktaş'tı ancak Sergen Yalçın, kendisini hala Malatyaspor'un başında sanıyor olacak ki bunu çok da umursamadı. Beraberlikle ilk 4'ün dışında kalma adına dev bir adım attı.

Terim gidişatı değiştirecek hamlelerde geç kaldı. Seri sürekli baskı yedi, Onyekuru boş alanları bulamadı ve kanatlar çalışmadı. Kısacası hücum planı çöktü. Cimbom, sadece duran toptan golü atabilirdi. O da olmadı. Galatasaray şampiyonluk adına çok büyük bir avantaj kaybetti.