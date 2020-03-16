Hakemleri tutun

TRABZONSPOR şampiyonluk yolunda avantaj kaybetse bile hâlâ liderliğini sürdürüyor. Müsabakayı iki türlü değerlendirebiliriz.

1 PSIKOLOJIK OLARAK TRABZONSPOR kendi evinde oynadığı maçlarda taraftar desteği ile şahlanıyordu. Rakip takımlar Trabzon'a geldikleri zaman maça 1-0 geride başlarlar. Taraftar, rakip takımı öyle bir baskı altına alır ki takımın adı ne olursa olsun gerçek performansını ortaya koyamaz. Seyircisiz oynamak Trabzonspor'u zorladı.

BAŞAKŞEHIR'E bakacak olursak hayatları boyunca taraftarları olmadan oynadılar. Onlar için iç ve dış sahada oynamak çok fark etmiyor. Zaten taraftarları yok. Böyle olunca da Trabzon'da sanki kendi sahalarında oynamış gibi oldular. Başakşehir'e seyircisiz maç büyük avantaj sağladı. Ayrıca Başakşehir'den kimse şampiyonluk beklemediği için üzerlerinde de artı bir baskı oluşmuyor.

2 TAKTIKSEL OLARAK İKI takım da taktik olarak çok iyi hazırlanmış. Maç temposu düşüktü ama iki takımın da oyun disiplini ve sisteme bağlılıkları çok iyiydi. Trabzonspor'un dominant yönü forvet hattıydı. Rakip takım stoperleri form grafiği yüksek olan Sörloth'a iyi bir markaj uyguladı. Ekuban gereksiz yere, Sörloth'un ihtiyacı olan boş alanlara hamle yaparak avantaj alanlarını kapattı. Nwakaeme'nin de sürekli içeride oynaması ile birlikte Trabzonspor bir taktik değişikliğine gitmek zorunda kaldı. Sörloth'un istediği ortalar artık kendisiyle buluşmuyor. Trabzonspor'un kanat organizasyonları eskisi gibi çalışmıyor. Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ve Sosa'nın performansları gayet başarılıydı. Yenilen golde ise iki stoperin net markaj hatası vardı. Adam yerine alan markajı yaparsanız Demba Ba da iki adım geri çıkar Messi tarzıyla golünü atar. Hakem Halis Özkahya Trabzonspor'un nizami golünü vermemişti. Bu hafta da Fırat Aydınus penaltıyı vermeyerek 2 puanın gitmesine sebep oldu. Trabzon belli ki, hakemleri de yenmeli.