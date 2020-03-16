Futbol alemi ve corona!

12 Mart Perşembe günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Galatasaray’ın talebi üzerine corona virüsüne karşı tedbir amacıyla Türk Telekom Stadı’na özel bir ekip gönderdi.

Ekipler ligin seyrini etkileyebilecek Beşiktaş derbisi öncesi statta ilaçlama çalışmalarına devam ederken Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz kameralar karşısına geçti.

‘Cesaret, korku ve panik bulaşıcıdır. Bir kişi pozitif çıktı diye ortalık yangın yeri oldu. Provokatörlere karşı uyanık olun’ diyerek hem Galatasaraylı hem de Beşiktaşlı binlerce insanı maça davet etti.

Aynı gün TFF Başkanı sayın Nihat Özdemir de gerekli tüm tedbirlerin alındığını ve Galatasaray Beşiktaş derbisinin seyircili oynanacağını açıkladı.

GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINDIĞINA HERKES İKNA OLMUŞTU

‘Futbol alemi’ konuyla ilgili herhangi bir tedirginlik yaşamıyordu. Gerekli tedbirlerin alındığına herkes ikna olmuş, taraftarların da ikna olması isteniyordu.

Ancak akşam saatlerinde beklemedikleri bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin Beştepe’de yaptığı toplantıdan Nisan ayı sonuna kadar tüm spor müsabakalarının ‘seyircisiz’ oynanması kararı çıktı.

Kararı alan devlet elbette ‘futbol alemine’ ne düşünüyorsunuz diye soramazdı! Bu bir tedbir kararıydı ve fikstürde hangi maçın ne kadar önemli olduğuna, kimin hangi avantaja sahip olduğuna bakılmadan hareket edilmesi gerekiyordu. Burada öncelik futbolumuzu değil toplumumuzu korumaktı.

SANKİ SEYİRCİ ÇEKİLİNCE TEHLİKEDE OLDULAR