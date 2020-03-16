Donovan Mitchell’dan korkutan uyarı: ‘Hiçbir belirtiye sahip değildim’

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü hızla yayılmaya devam ederken NBA’de testleri pozitif çıkan üç oyuncudan biri olan Donovan Mitchell’dan korkutucu bir açıklama geldi.

ABD basınına konuşan Mitchell, “Hastalıklar ilgili hiçbir belirtiye sahip değilim. Eğer bu testlerde sonuçlar pozitif çıkmasaydı hastalığımın farkında olmadan sokaklarda dolaşabilirdim” ifadelerini kullandı.

Hastalığa yakalanmasına rağmen kendisini kötü hissetmediğini söyleyen Mitchell, “Bu virüsün en korkutucu yanı iyi görünmeniz, kendinizi iyi hissetmeniz ve kiminle konuştuğunuzu bilememeniz” şeklinde konuştu.

‘Sonunda ağladım’

Karantinaya alınan yıldız oyuncu, “Şu an kendimi 7 maçlık seride oynayabilecek kadar iyi hissediyorum. Boğazımda bir gariplik vardı ve şimdiye kadar hissetiğim en kötü 15 saniyeydi. Sonunda ağladım” dedi.

Mitchell, takım arkadaşı Rudy Gobert ile birlikte NBA’de corona virüsünün tespit edildiği ilk oyuncular oldu ve NBA’de sezonun askıya alınmasına sebep oldu.

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Bilindiği üzere Gobert hastalık tanısı konmadan önce basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda sorumsuz şekilde davranıp mikrofonlara dokunduğu için eleştirilmişti.

‘Gobert’e kızgındım!’

Gobert’in soyunma odasında da benzer tavırlar sergilediği ve virüsün Mitchell’a bulaşmasına neden olduğu iddia edilmişti. Bu konuda yorum yapan Mitchell, “Ona kızgındım ve sakinleşmem biraz zaman aldı. Daha sonrasında söylediklerini duydum ve özür dilediği için mutluyum” dedi.

Karantinaya alınana Mitchell, zaman geçirmek için eski basketbol maçlarının tekrarını izlediğini söylerken, Salt Lake City’de karantinadaki çocuklara yiyecek ulaştırılması konusunda bir proje üzerinde çalışıyor.