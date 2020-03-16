Denizlispor’a Recep Niyaz’dan kötü haber

SELAMİ AYDIN / DENİZLİ – Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde ligde yeniden ritmini bulan Yukatel Denizlispor’un başı sakatlıklardan kurtulmuyor. Yeşil siyahlı takımda son olarak Recep Niyaz sakatlandı.

Süper Lig’in 26. haftasında Denizlispor’un Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada girdiği ikili mücadele sonrası kendini yere bırakan futbolcunun yapılan kontrollerinde sağ ayak arka adalesinde yırtık tespit edildi. Denizlispor Kulüp Doktoru Ahmet Edremit futbolcunun en az bir ay sahalardan uzak kalacağını kaydetti.

Ligde 9’u ilk 11’de 15 maçta görev alan Recep Niyaz, teknik direktör Bülent Uygun tarafından son üç maçta ilk 11’de görevlendirilmişti.

DENİZLİSPOR’UN BAŞI SAKATLIKLARLA DERTTE

Kadro derinliği bulunmayan Horozların başı sakatlıklarla dertte… Yeşil-siyahlılarda devre arası transferi Ben Youssef’in yanı sıra, Hadi Sacko, Isaac Sackey, Zakarya, Kibong MBamba ve kaleci Tolgahan Acar da sakat futbolcular arasında bulunuyor. Üç teknik adam değiştiren Denizlispor’da sezon başından bu yana Rodallega, Zeki, Aissati, Barrow, Mustafa Yumlu, Tiago Lopes ve Onazi de sakatlıklar yaşadı.