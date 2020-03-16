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Daniele Rugani karantinadan dizi önerdi: ‘Mishap’i tavsiye ederim!’

Juventus'un Corona testi pozitif çıkan savunmacısı Daniele Rugani, karantinadan Juventus TV'ye röportaj verdi. Rugani durumunun iyi olduğunu söylerken semptomları hiç taşımadığının da altını çizdi. 25 yaşındaki İtalyan stoper vaktini Netflix'te geçirdiğini söyledi ve Mishap dizisini tavsiye etti!

SKOR DIŞ HABER
20:41 -
Haberler Futbol
Daniele Rugani karantinadan dizi önerdi: ‘Mishap’i tavsiye ederim!’

Juventus’un Corona virüsü testi pozitif çıkan savunma oyuncusu Daniele Rugani, karantinadan Juventus TV’ye açıklamalarda bulundu.

25 yaşındaki savunmacı “İyiyim, hep iyi hissediyordum, dışarıdan tespit edilebilecek semptomlar yoktu” dedi. NBA yıldızı Donovan Mitchell da test yapılmasa Corona virüsü taşıdığını bilemeyeceğini, belirtileri hiç taşımadığını söylemişti.

“Şanslıyım çünkü çevremizde testi pozitif çıkan ilk kişiydim ve semptomları göstermiyordum. Bunun bir farkındalık yarattığını umuyorum” diyen Rugani, günlük yaşamından da söz etti.

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“Netflix’i adeta bitiriyorum” diyen savunmacı, “Mishap adlı diziyi tavsiye ederim. Çok uzun sürmeyen bir gerilim dizisi ve çok da ağır değil” dedi.

Rugani aldığı destek mesajları için herkese teşekkür ederken iyi olduğunu ve ülkece bunu aşacaklarına inandığını söyledi.

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