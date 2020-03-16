Daniele Rugani karantinadan dizi önerdi: ‘Mishap’i tavsiye ederim!’

Juventus’un Corona virüsü testi pozitif çıkan savunma oyuncusu Daniele Rugani, karantinadan Juventus TV’ye açıklamalarda bulundu.

25 yaşındaki savunmacı “İyiyim, hep iyi hissediyordum, dışarıdan tespit edilebilecek semptomlar yoktu” dedi. NBA yıldızı Donovan Mitchell da test yapılmasa Corona virüsü taşıdığını bilemeyeceğini, belirtileri hiç taşımadığını söylemişti.

“Şanslıyım çünkü çevremizde testi pozitif çıkan ilk kişiydim ve semptomları göstermiyordum. Bunun bir farkındalık yarattığını umuyorum” diyen Rugani, günlük yaşamından da söz etti.

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“Netflix’i adeta bitiriyorum” diyen savunmacı, “Mishap adlı diziyi tavsiye ederim. Çok uzun sürmeyen bir gerilim dizisi ve çok da ağır değil” dedi.

Rugani aldığı destek mesajları için herkese teşekkür ederken iyi olduğunu ve ülkece bunu aşacaklarına inandığını söyledi.