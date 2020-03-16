Corona virüsten korunmak için maçı özel tulum giyerek izledi

Karabük U19 Ligi’nin 5. haftasında Kapullu Futbol Kulübü ile 5000 Evlerspor karşılaştı. Cumhurbaşkanlığı’nın aldığı kararla seyircisiz oynanması gereken karşılaşmada bir grup taraftar müsabakayı stat dışında sahayı gören bir noktadan takip etti.

Corona virüsü nedeniyle futbolcular el sıkışmayarak önlem alırken, bir taraftar da müsabakayı izlemeye giydiği özel tulum ile geldi.

Gözlük, özel koruyucu elbise ve maske ile mücadeleyi takip eden taraftar, ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden olurken, diğer sporseverlerin de dikkatini üzerine topladı.