MAÇ SONUCU | Antalyaspor 1-0 Sivasspor

Süper Lig’de 26. haftanın kapanış maçında Fraport TAV Antalyaspor’la Demir Grup Sivasspor, Antalya’da bir araya geldi. Corona virüsü ile mücadele kapsamında seyircisiz oynanan maçta gülen taraf 1-0’la ev sahibi Antalyaspor oldu.

İlk yarısı golsüz geçilen maçta Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golü 81’de Veysel Sarı kaydetti. Sivasspor’da 85. dakikada Marcelo Goiano kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla ev sahibi Antalyaspor 30 puana çıktı ve haftayı 11. sırada noktaladı. Antalyaspor tehlike hattından çıkarken konuk ekip Sivasspor ise 49 puanda kaldı.

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YİĞİDO FIRSAT TEPTİ!

Yiğidolar, Trabzonspor’la Başakşehir’in 1-1, Galatasaray’la da Beşiktaş’ın 0-0 berabere kaldığı haftada önemli bir avantaj elde etme fırsatını da tepmiş oldu.

Sivasspor 27. haftada Yukatel Denizlispor’u ağırlayacak, Antalyaspor ise Beşiktaş’a konuk olacak.