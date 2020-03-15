Zirvede kritik mücadele! Trabzonspor Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig’de zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Trabzonspor, sahasında Medipol Başakşehir’i konuk edecek. İki takımın 52 puana sahip olduğu haftada kazanan takım önemli bir avantaj elde edecek. İşte Trabzonspor Başakşehir maçının saati ve kanalı…

TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadyumu’nda bugün saat 16.00’da başlayacak ve corona virüsü tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.