Trabzonspor Başakşehir özet! Zirvede üç puan çıkmadı! (MAÇ ÖZETİ)

Süper Lig'in zirvesindeki nefes kesen maçta Trabzonspor sahasında en yakın takipçisi Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Maçta gol perdesi ikinci yarıda açıldı. Başakşehir 57.dakikada Demba Ba'nın golüyle 1-0 öne geçti. Trabzonspor ise gole yanıtı 6 dakika sonra verdi. 63. dakikada Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunda Skrtel'den ters bir kafa vuruşu geldi ve top ağlarla buluştu. Trabzonspor ekip bu golle skora dengeyi getiriyor.

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TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR İLK 11’LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, A. Parmak, Sosa, Ekuban, A. Ömür, Nwakaeme, Sörloth

Medipol Başakşehir: Mert, Caicara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Aleksic, Gulbrandsen, Demba Ba