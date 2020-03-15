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Süper Lig’de derbi zamanı! Galatasaray Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında bugün Galatasaray'ın konuğu olacak. Süper lig'de zirveyi yakından ilgilendiren mücadele seyircisiz oynanacak. Galatasaray Beşiktaş derbisi Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak ve mücadeleyi Abdulkadir Bitigen'in yönetecek. Peki Galatasaray Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak hangi kanalda canlı yayınlanacak?

12:33 -
Haberler Beşiktaş
Süper Lig’de derbi zamanı! Galatasaray Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig’de son 9 maçta rakiplerine yenilmeyen Galatasaray, Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmadan 3 puanla ayrılıp şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor. Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray, yarın sahasında Beşiktaş ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 25 haftada 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 49 puanla averajla üçüncü sırada bulunuyor. Bu akşamki karşılaşma iki takım arasında seyricisiz oynanacak ikinci maç olarak tarihe geçecek.

Daha önce 2007-2008 sezonunda Ali Sami Yen Stadı’ndaki mücadele Galatasaray’ın cezası sebebiyle seyircisiz oynanmış ve Galatasaray karşılaşmayı 2-1 kazanmıştı. İşte derbinin saati ve kanalı…

DERBİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türk Telekom Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak derbi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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