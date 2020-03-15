Süper Lig’de derbi zamanı! Galatasaray Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig’de son 9 maçta rakiplerine yenilmeyen Galatasaray, Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmadan 3 puanla ayrılıp şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor. Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray, yarın sahasında Beşiktaş ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 25 haftada 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 49 puanla averajla üçüncü sırada bulunuyor. Bu akşamki karşılaşma iki takım arasında seyricisiz oynanacak ikinci maç olarak tarihe geçecek.

Daha önce 2007-2008 sezonunda Ali Sami Yen Stadı’ndaki mücadele Galatasaray’ın cezası sebebiyle seyircisiz oynanmış ve Galatasaray karşılaşmayı 2-1 kazanmıştı. İşte derbinin saati ve kanalı…

DERBİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türk Telekom Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak derbi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.