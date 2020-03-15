Süper Lig puan durumu: Zirvede kazanan çıkmadı! İşte 26. hafta puan durumu…

Süper Lig'de 26. hafta büyük heyecana ve sürpriz sonuçlara sahne oldu. Haftaya lider olarak giren Trabzonspor en yakın takipçisi Başakşehir karşısında berabere kalarak rakipleri ile puan farkını açma şansını bu hafta için kaybetti. Haftanın en önemli mücadelesinde ise Galatasaray Beşiktaş karşı karşıya geldi. Zirve takibini sürdüren iki takımın maçında kazanan takım çıkmayınca Galatasaray zirveye bir adım daha yaklaşma şansını kaçırırken, Beşiktaş şampiyonluk yarışı içerisinde girme şansını kaçırdı. Konyaspor evinde Fenerbahçe ile karşılaştı. Mücadele Konyaspor’un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Böylece Fenerbahçe’de ise galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Haftanın kapanış maçında Pazartesi günü Antalyaspor Sivasspor karşı karşıya gelecek. İşte Süper Lig güncel puan durumu…

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG 26. HAFTA SONUÇLARI

Ankaragücü 2-1 Çaykur Rizespor

Kasımpaşa 2-0 Göztepe

Denizlispor 1-0 Gençlerbirliği

Alanyaspor 1-0 Gaziantep Futbol Kulübü

Konyaspor 1-0 Fenerbahçe

Kayserispor 2-1 Yeni Malatyaspor

Trabzonspor 1-1 Başakşehir

Galatasaray – Beşiktaş

Antalyaspor – Sivasspor