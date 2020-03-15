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Süper Lig maçları ertelenecek mi? TFF’den erteleme sorusuna yanıt…

Corona virüsü tehlikesi sonrasında önlem olarak Süper Lig'de maçların seyircisiz oynanması kararı alındı. Ancak Avrupa'nın önde gelen liglerinde maçların ertelenmesinin ardından aynı uygulama Türkiye ligleri için de gerçekleştirilecek mi merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Süper Lig maçları ertelenecek mi sorusuna yanıt verdi.

18:36 -
Haberler Futbol
Süper Lig maçları ertelenecek mi? TFF’den erteleme sorusuna yanıt…

Süper Lig’de seyircisiz oynanan maçların ardından futbol severler gelecek hafta ligler ertelenecek mi merak ediyor.

TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, geçtiğimiz günlerde NTV'ye yaptığı açıklamada Süper Lig hakkında merak edilen soruyu yanıtladı.

SÜPER LİG MAÇLARI ERTELENECEK Mİ?

TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, NTV'ye yaptığı açıklamada “Süper Lig maçlarının ertelenmesi söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

Corona virüsü ile mücadele kapsamında alınan önlemlerden biri olarak TFF, futbol müsabakalarının nisan ayının sonuna kadar seyircisiz oynanacağını açıklamıştı.

Bunun üzerine futbolseverler ve kulüpler Avrupa'daki ve dünyadaki örneklerden yola çıkarak bir tehir kararının gelip gelmeyeceğini merak ediyordu.

Erteleme söylentileri üzerine NTV'ye açıklamalarda bulunan TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ertelemenin söz konusu olmadığını ifade etti.