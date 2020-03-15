Sessiz sedasız mağlubiyet

Seyircisiz oynamak zordur. Sessizliğin dipten gelen sesi bile sizleri havaya sokamaz. Bu maçlarda konsantrasyonu bir tık yukarıda olan takım futbolcuları avantajı sağlarlar.

Bir tarafta kadrosunda 11'in önemli oyuncuları olmayan Fenerbahçe, diğer tarafta ekim ayından beri ligde kazanamayan Konyaspor. İlk devre çok adamla kendi yarı sahasında kalıp ani atak planlayan ev sahibi, Fenerbahçe'nin üstüne gelmesine izin verdi. Buna rağmen ilk yarıda sıfır şut ve sıfır korner ve net gol pozisyonuna giremeyen Fenerbahçe, Konyaspor'un kanat organizasyonları karşısında aciz kaldı ve golü yedi. Bajic topun gelişine çok güzel vurdu tamam, fakat top öyle uzaklaştırılmaz. Jailson'un savunmada oynatılma ısrarı devam ettikçe, Fenerbahçe böyle goller yemeye devam eder…

İkinci yarı daha çok golü düşünen Fenerbahçe, pozisyonlar bulmaya başladı. Tempo ve dinamizm fazla yüksek olmasa da, ev sahibi baskı yedi. Bu ataklar saman alevi gibi bir parladı, bir söndü. Takım oyununda var olan orta alan ve forvet ilişkisi vasatın üstüne çıkamazsa, rakibe baskı yaparsınız fakat fazla rahatsız edemezsiniz. Skubic'in kırmızı kart görmesi Konyaspor'un tamamen kapanmasına yol açtı. Fenerbahçe gol için yüklenirken, savunmasında normal olarak açıklar verdi. Maçın bitimine 13 dakika kala, Ömer Ali'nin de kırmızı kart görmesiyle ev sahibi 9 kişi kaldı.

Peki, Fenerbahçe rakibini bunalttı mı? 88. dakika itibariyle hiç öyle bir görüntü yoktu. Uzatmalarda da ortaya hiçbir şey çıkmadı. Konyaspor mükemmel direnciyle galibiyeti hak etti.