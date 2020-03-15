Ronaldo lüks oteller zincirini corona virüsü için hastanelere dönüştürecek

Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen dünyaca ünlü yıldız Crisitano Ronaldo, corona virüs hastalarının ücretsiz şekilde yararlanabilmesi amacıyla ülkesinde sahibi olduğu lüks oteller zincirini hastaneye dönüştürme kararı aldığı iddia edildi.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Ronaldo’nun lüks oteller zincirini devletin hizmetine açmaya karar verdiği ve corona virüs tedavilerinin bu hastanelerde ücretsiz olarak yapılabileceği belirtildi. Otellerin hastanelere dönüştürüldükten sonra tamamen ücretsiz şekilde hizmet vereceği corona virüsü için çalışan doktor ve personellerin maaşını da kendisinin karşılayacağı belirtiliyor.

Cristiano Ronaldo İtalya Serie A ve Şampiyonlar Ligi’ne ara verilmesi sebebiyle ülkesi Portekiz’in Madeira adasında izole bir şekilde yaşadığı haberleriyle gündeme gelmişti.